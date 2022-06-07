ВСУ уничтожили оккупанта, который мог быть причастен к расстрелам на Майдане (фото)

Военный РФ Рахмет Джубанов мог быть причастен к событиям в Киеве в феврале 2014 года / Фото: Коллаж: Сегодня

Украинские военные уничтожили российского оккупанта Рахмета Джубанова, который мог быть причастен к расстрелу людей на Майдане во время Революции Достоинства.

Об этом пишет Telegram-канал InformNapalm и публикует скриншот некролога Джубанова.

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Как отмечается, военный РФ, возможно, был участником так называемой "черной роты" – группы силовиков, которые расстреливали людей на Майдане в феврале 2014 года.

В некрологе российского военного упоминаются его "заслуги перед отечеством", в частности – "участие в событиях в Украине (Майдан)", за которые он был награжден медалью.

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Также Джубанов участвовал в войне в Сирии.

Всего оккупант отдал военной службе 22 года из 40 прожитых, служил в разведке, спецназе и комендатуре.

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На Донбассе убили российского генерала Кутузова

Артиллерия ВСУ 5 июня уничтожила на Донбассе командира так называемого "1-го армейского корпуса ДНР" Романа Кутузова.

5 июня Кутузов отдал 1-й и 100-й бригаде приказ о штурме одного из населенных пунктов в Донецкой области.

Он был вынужден возглавить штурм, приехав на передовую. В результате Кутузов попал под обстрел артиллерии ВСУ.