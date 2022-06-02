ЗСУ знищили два десантні катери окупантів: де і для чого їх ховали

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1 червня на Дніпро-Бузькому лимані знищено двох швидкісних десантних катерів російських окупантів. Росіяни відтягли їх залишки в окупований Крим, сподіваючись відремонтувати. Про це повідомляє оперативне командування "Південь".

Російські окупанти сховали в Дніпро-Бузькому лимані два швидкісні десантні катери, які перебували в готовності до диверсійно-розвідувальних дій. Судна були знищені ракетно-артилерійськими підрозділами ЗСУ.

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"Тим часом у Чорному морі кількість кораблів, що загрожують ракетними ударами, зросла до трьох, десантних не спостерігається. Рашисти відтягли два підбитих "потопельника" з числа "Рапторів" від Зміїного до пункту базування в Севастополі із залишками надії їх реанімувати", – йдеться у повідомленні.

Ситуація на півдні

Всього на південному напрямку фронту Збройні сили України в середу ліквідували 21 окупанта, знищили одну зенітну та одну самохідну артилерійську установку, чотири танки Т-72, ​​чотири одиниці броньованої техніки, три одиниці автомобільної техніки, три безпілотники та три польові пункти боєприпасів.

Відсутність сил росіяни намагаються компенсувати авіаційними та артилерійськими обстрілами, оскільки на південних рубежах окупаційні війська мають проблеми з поповненням сил для створення нових ударних угруповань.

Парою ворожих вертольотів Мі-8 атаковано українські позиції, втрат немає. Безпілотні розвідники, які збирали інформацію з неба над Миколаївщиною, відзвітувати не встигли, оскільки були збиті українськими зенітно-ракетними підрозділами.

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Знову важкою ствольною артилерією типу "Півонія" та реактивною системою залпового вогню "Ураган" був обстріляний Миколаїв. По житлових кварталах хаотично били 203-мм снаряди, касетні бомби трощили промислову інфраструктуру. Одна людина загинула щонайменше троє отримали поранення. Також залишається актуальною загроза ракетних ударів і з моря, і з повітря та з тимчасово окупованої території.

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