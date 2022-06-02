ВСУ уничтожили два десантных катера оккупантов: где и для чего их прятали

ВСУ подбили российские катера / Фото: Коллаж: Сегодня

1 июня на Днепро-Бугском лимане уничтожены два скоростных десантных катера российских оккупантов. Россияне оттащили их остатки в оккупированный Крым в надежде отремонтировать. Об этом сообщает оперативное командование "Юг".

Российские оккупанты спрятали в Днепро-Бугском лимане два скоростных десантных катера, которые находились в готовности к диверсионно-разведывательным действиям. Судна были уничтожены ракетно-артиллерийскими подразделениями ВСУ.

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"Между тем в Черном море количество кораблей, угрожающих ракетными ударами возросло до трех, десантных не наблюдается. Рашисты оттащили два подбитых "утопленника" из числа "Рапторов" от Змеиного до пункта базирования в Севастополе с остатками надежды их реанимировать", – говорится в сообщении.

Ситуация на юге

Всего на южном направлении фронта Вооруженные силы Украины в среду ликвидировали 21 оккупанта, уничтожили одну зенитную и одну самоходную артиллерийскую установку, четыре танка Т-72, ​​четыре единицы бронированной техники, три единицы автомобильной техники, три беспилотника и три полевых пункта боеприпасов.

Отсутствие сил россияне пытаются компенсировать авиационными и артиллерийскими обстрелами, поскольку на южных рубежах оккупационные войска испытывают проблемы с пополнением сил для создания новых ударных группировок.

Парой вражеских вертолетов Ми-8 атакованы украинские позиции, потерь нет. Беспилотные разведчики, собиравшие информацию с неба над Николаевщиной, отчитаться не успели, поскольку были сбиты украинскими зенитно-ракетными подразделениями.

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Снова тяжелой ствольной артиллерией типа "Пион" и реактивной системой залпового огня "Ураган" был обстрелян Николаев. По жилым кварталам хаотически били 203-мм снаряды, кассетные бомбы крушили промышленную инфраструктуру. Один человек погиб, по меньшей мере, трое получили ранения". Также остается актуальной угроза ракетных ударов и с моря, и с воздуха и с временно оккупированной территории.

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