ЗСУ знищили два мости в Луганській області, через які РФ перекидала окупантів (відео)

ЗСУ зруйнували вигідні для Росії мости/Фото: Командування Сил спеціальних операцій ЗС України, колаж: "Сьогодні"

Воїни Сил спеціальних операцій ЗСУ знищили низку шляхів сполучення у ворожих тилах. Вдалося істотно стримати перекидання нових військових підрозділів противника для наступу.

Про це повідомляє Командування Сил спеціальних операцій ЗС України.

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У результаті успішно проведеної операції в Луганській області були підірвані захоплені російськими військами залізничні мости між містами Рубіжне і Сєвєродонецьк.

"Мета підриву — стримання наступу окупаційних сил Росії на Лисичанськ і Сєвєродонецьк", — йдеться у повідомленні.

Яка частина Луганської області під контролем ЗСУ?

Голова Луганської області Сергій Гайдай заявив, що лише 10% території Луганської області підконтрольні Україні.

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"Під нашим контролем околиці Рубіжного; Лисичанськ, Сєвєродонецьк (+села та містечка громад). Гірська громада та територія вздовж дороги Лисичанськ-Бахмут до кордону з Донеччиною", — повідомив голова Луганської області Сергій Гайдай.

Він також розповів, що окупанти обстріляли один з корпусів Сєвєродонецької лікарні, внаслідок обстрілу сталася пожежа. До цього у медзакладі було 300 ліжок для лікування пацієнтів, тепер залишилося лише 100 (в місті досі перебувають 10 тисяч людей та ще 5 тисяч в навколишніх селах).

Обласний центр і зараз продовжують обстрілювати, проте евакуація не зупиняється. У неділю, 15 травня, з Сєвєродонецька патрульна поліція вивезла 10 людей. Авто потрапило під обстріл, але ніхто не постраждав.

Найнебезпечніші напрямки на Луганщині: Сєвєродонецький, з боку Попасної та Білогорівки (дорога Лисичанськ-Бахмут). Прориви тут можуть дозволити окупантам взяти область в кільце. Тривають бої в селах біля Сєвєродонецька.

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