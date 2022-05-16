ВСУ уничтожили два моста в Луганской области, через которые РФ перебрасывала оккупантов (видео)

ВСУ разрушили выгодные для России мосты/Фото: Командование Сил специальных операций ВС Украины, коллаж: "Сегодня"

Воины Сил специальных операций ВСУ уничтожили ряд путей сообщения во вражеских тылах. Удалось существенно сдержать опрокидывание новых военных подразделений противника для наступления.

Об этом сообщает Командование сил специальных операций ВС Украины.

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В результате успешно проведенной операции в Луганской области были взорваны захваченные российскими войсками железнодорожные мосты между городами Рубежное и Северодонецком.

"Цель подрыва — сдерживание наступления оккупационных сил России на Лисичанск и Северодонецк", — говорится в сообщении.

Какая часть Луганской области находится под контролем ВСУ?

Глава Луганской области Сергей Гайдай заявил, что только 10% территории Луганской области подконтрольны Украине

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"Под нашим контролем окрестности Рубежного; Лисичанск, Северодонецк (+села и города громад). Горная громада и территория вдоль дороги Лисичанск-Бахмут до границы с Донбассом", — сообщил глава Луганской области Сергей Гайдай.

Он также рассказал, что оккупанты обстреляли один из корпусов Северодонецкой больницы, в результате обстрела произошел пожар. До этого в медучреждении было 300 коек для лечения пациентов, теперь осталось только 100 (в городе до сих пор находятся 10 тысяч человек и еще 5 тысяч в окрестных селах).

Областной центр и сейчас продолжают обстреливать, но эвакуация не останавливается. В воскресенье, 15 мая, из Северодонецка патрульная полиция вывезла 10 человек. Авто попало под обстрел, но никто не пострадал.

Самые опасные направления в Луганской области: Северодонецкий, со стороны Попасной и Белогоровки (дорога Лисичанск-Бахмут). Прорывы здесь могут позволить оккупантам взять область в кольцо. Продолжаются бои в селах близ Северодонецка.

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