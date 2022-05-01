ЗСУ знищили дев'ять літаків та безпілотників окупантів

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Збройні сили України знищили за 30 квітня дев'ять повітряних цілей окупантів. Про це повідомляє Командування Повітряних Сил ЗСУ.

Протиповітряною обороною знищено два штурмовики Су-25 та 7 БПЛА російських військ. Командування зазначає, що протиповітряна оборона Сухопутних військ працює дедалі ефективніше. ПЗРК, як вітчизняного, і іноземного виробництва, освоюють дедалі більше бійців. Літак окупантів Су-25 збили саме із переносних зенітних ракетних комплексів "Стінгер".

"Українці все швидко освоюють і максимально ефективно застосовують. Така вже затята натура!" — заявили у Повітряних силах.

Ситуація в Україні 30 квітня