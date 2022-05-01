ВСУ уничтожили девять самолетов и беспилотников оккупантов

Украинские военные все успешнее сбивают воздушные средства противника / Фото: Коллаж: Сегодня

Вооруженные силы Украины уничтожили за 30 апреля девять воздушных целей оккупантов. Об этом сообщает Командование Воздушных Сил ВСУ.

Противовоздушной обороной уничтожены два штурмовика Су-25 и 7 БПЛА российских войск. Командование отмечает, что противовоздушная оборона Сухопутных войск работает все эффективнее. ПЗРК, как отечественного, так и иностранного производства, осваивают все большее число бойцов. Самолет оккупантов Су-25 сбили именно из переносных зенитных ракетных комплексов "Стингер".

"Украинцы все быстро осваивают и максимально эффективно применяют. Такая уж ярая натура!" – заявили в Воздушных силах.

Ситуация в Украине 30 апреля