ВСУ уничтожили девять самолетов и беспилотников оккупантов

Украинские военные все успешнее сбивают воздушные средства противника / Фото: Коллаж: Сегодня
Вооруженные силы Украины уничтожили за 30 апреля девять воздушных целей оккупантов. Об этом сообщает Командование Воздушных Сил ВСУ.
Противовоздушной обороной уничтожены два штурмовика Су-25 и 7 БПЛА российских войск. Командование отмечает, что противовоздушная оборона Сухопутных войск работает все эффективнее. ПЗРК, как отечественного, так и иностранного производства, осваивают все большее число бойцов. Самолет оккупантов Су-25 сбили именно из переносных зенитных ракетных комплексов "Стингер".
"Украинцы все быстро осваивают и максимально эффективно применяют. Такая уж ярая натура!" – заявили в Воздушных силах.
Ситуация в Украине 30 апреля
- Российские военные нанесли три ракетных удара по Синельниковскому району Днепропетровской области. Пострадавших от обстрелов нет.
- В Донецкой области 30 апреля российские кафиры ранили девять мирных жителей. В Бахмуте скончался раненый в Луганской области человек. Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.
- В Мариуполе с территории "Азовстали" удалось вывезти 20 гражданских, это женщины и дети, которые должны выехать в Запорожье. Военные продолжают доставать мирных людей из-под завалов.
- Также 30 апреля состоялся еще один обмен пленными – в Украину вернулись 14 человек. Об этом сообщила министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.