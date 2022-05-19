ЗСУ ударили по командному пункту Чорноморського флоту РФ

ЗСУ ліквідували трьох окупантів/Фото: колаж: "Сьогодні"
Українські захисники завдали артилерійського удару по командному пункту Чорноморського флоту. Троє російських окупантів загинули.
Про це повідомляє Управління стратегічних комунікацій ЗСУ.
Деталі
Внаслідок артилерійського удару знищено командний пункт 810 окремої бригади морської піхоти (в/ч 13140, Севастополь) Чорноморського флоту. Троє загиблих та 14 поранених офіцерів командного складу бригади, серед яких:
- ТВО командира 810 ОБр МП, полковник Ян Суханов – важкопоранений;
- ТВО командира 382 окремого батальйону МП, майор Леонід Смірнов – важкопоранений;
- Начальник зв'язку 810 ОБр МП, капітан Андрій Бушмін – важкопоранений;
- Командир 542 десантно-штурмового батальйону, підполковник Олексій Теремков – важкопоранений;
- Командир гаубичної самохідної артилерійської батареї 546 ОГСАДн, капітан Віктор Єршов — важкопоранений (відірвана рука).
Втрати окупантів
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 18.05 орієнтовно становлять:
- особового складу – близько 28300 (+400) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 1251 (+16) од.,
- бойових броньованих машин ‒ 3043 (+34) од.,
- артилерійських систем – 586 (+8) од.,
- РСЗВ – 199 (+1) од.,
- засобів ППО – 91 (+1) од.,
- літаків – 202 (+1) од.,
- гелікоптерів – 167 (+0) од.,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 441 (+5) од.,
- крилатих ракет – 102 (+5) од.,
- кораблів /катерів – 13 (+0) од.,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 2137 (+28) од.,
- спеціальної техніки – 43 (+0) од.
Найбільші втрати противника минулої доби спостерігалися на Слов'янському, Криворізькому та Запорізькому напрямках.