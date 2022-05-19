ВСУ ударили по командному пункту Черноморского флота РФ

ВСУ ликвидировали трех оккупантов/Фото: коллаж: "Сегодня"

Украинские защитники нанесли артиллерийский удар по командному пункту Черноморского флота. Трое российских оккупантов погибли.

Об этом сообщает Управление стратегических коммуникаций ВСУ.

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В результате артиллерийского удара уничтожен командный пункт 810 отдельной бригады морской пехоты (в/ч 13140, Севастополь) Черноморского флота. Трое погибших и 14 раненых офицеров командного состава бригады, среди которых:

ВРИО командира 810 ОБр МП, полковник Ян Суханов – тяжелораненый;

ВРИО командира 382 отдельного батальона МП, майор Леонид Смирнов – тяжелораненый;

Начальник связи 810 ОБр МП, капитан Андрей Бушмин – тяжелораненый;

Командир 542 десантно-штурмового батальона, подполковник Алексей Теремков – тяжелораненый;

Командир гаубической самоходной артиллерийской батареи 546 ОГСАДн, капитан Виктор Ершов — тяжелораненый (оторванная рука).

Потери оккупантов

Общие боевые потери противника с 24.02 по 18.05 ориентировочно составляют:

личного состава – около 28300 (+400) человек ликвидировано,

танков ‒ 1251 (+16) ед.,

боевых бронированных машин ‒ 3043 (+34) ед.,

артиллерийских систем – 586 (+8) ед.,

РСЗО – 199 (+1) ед.,

средств ПВО – 91 (+1) ед.,

самолетов – 202 (+1) ед.,

вертолетов – 167 (+0) ед.,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 441 (+5) ед.,

крылатых ракет – 102 (+5) ед.,

кораблей / катеров – 13 (+0) ед.,

автомобильной техники и автоцистерн – 2137 (+28) ед.,

специальной техники – 43 (+0) ед.

Наибольшие потери противника за прошлые сутки наблюдались на Славянском, Криворожском и Запорожском направлениях.

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