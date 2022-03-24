ЗСУ вдалося відтіснити війська Росії на схід від Києва – Пентагон

Українські військові спромоглися відтіснити війська РФ. Фото: колаж "Сьогодні"

Високопосадовець Міністерства оборони США заявив, що російські війська було відкинуто на відстань приблизно 55 кілометрів на схід від Києва за минулу добу, 23 березня.

Про це повідомляє ABC News.

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За словами чиновника Міноборони США, біля Броварів Київської області українські військові змогли відтіснити російських окупантів приблизно на 55 кілометрів на схід та північний схід від Києва.

У Пентагоні також зазначили, що російські війська, що зупинилися за 12-15 кілометрів на північ від Києва, облаштовують оборонні позиції.

Крім того, ЗСУ відтіснили частину російських військ біля Чернігова. Чиновник Пентагону наголосив, що Росія починає ставити пріоритет військових дій на Донбасі, а особливо у районі Луганська.

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Російським солдатам в Україні не вистачає їжі, пального та одягу – Пентагон

Високопосадовець Міністерства оборони США заявив, що у російських військових в Україні проблеми із запасами їжі та пального. Також у них є проблеми зі спорядженням. Про це високопосадовець повідомив на закритому брифінгу в Пентагоні 22 березня.

За словами чиновника, у окупантів проблеми з пальним та їжею, а також з запасами та високоточними боєприпасами.