ВСУ удалось оттеснить войска России к востоку от Киева – Пентагон

Украинские военные смогли оттеснить войска РФ. Фото: коллаж "Сегодня"

Высокопоставленный чиновник Министерства обороны США заявил, что российские войска были отброшены на расстояние примерно 55 километров восточнее Киева за прошедшие сутки, 23 марта.

Об этом сообщает ABC News.

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По словам чиновника Минобороны США, возле Броваров Киевской области украинские военные смогли оттеснить российских оккупантов примерно на 55 километров к востоку и северо-востоку от Киева.

В Пентагоне также отметили, что российские войска, остановившиеся в 12-15 километрах к северу от Киева, обустраивают оборонительные позиции.

Кроме того, ВСУ оттеснили часть российских войск возле Чернигова. Чиновник Пентагона подчеркнул, что Россия начинает ставить приоритет военным действиям на Донбассе, а особенно в районе Луганска.

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Российским солдатам в Украине не хватает еды, топлива и одежды – Пентагон

Высокопоставленный чиновник Министерства обороны США заявил, что у российских военных в Украине проблемы с запасами еды и топлива. Также у них есть проблемы и со снаряжением. Об этом высокопоставленный чиновник Министерства обороны США сообщил на закрытом брифинге в Пентагоне 22 марта.

По словам чиновника, у оккупантов проблемы с топливом и едой, а также запасами и высокоточными боеприпасами.