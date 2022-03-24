ВСУ удалось оттеснить войска России к востоку от Киева – Пентагон

Украинские военные смогли оттеснить войска РФ. Фото: коллаж "Сегодня"
Высокопоставленный чиновник Министерства обороны США заявил, что российские войска были отброшены на расстояние примерно 55 километров восточнее Киева за прошедшие сутки, 23 марта.
Об этом сообщает ABC News.
По словам чиновника Минобороны США, возле Броваров Киевской области украинские военные смогли оттеснить российских оккупантов примерно на 55 километров к востоку и северо-востоку от Киева.
В Пентагоне также отметили, что российские войска, остановившиеся в 12-15 километрах к северу от Киева, обустраивают оборонительные позиции.
Кроме того, ВСУ оттеснили часть российских войск возле Чернигова. Чиновник Пентагона подчеркнул, что Россия начинает ставить приоритет военным действиям на Донбассе, а особенно в районе Луганска.
Российским солдатам в Украине не хватает еды, топлива и одежды – Пентагон
Высокопоставленный чиновник Министерства обороны США заявил, что у российских военных в Украине проблемы с запасами еды и топлива. Также у них есть проблемы и со снаряжением. Об этом высокопоставленный чиновник Министерства обороны США сообщил на закрытом брифинге в Пентагоне 22 марта.
По словам чиновника, у оккупантов проблемы с топливом и едой, а также запасами и высокоточными боеприпасами.
"Эта крупная и масштабная операция, которой они никогда раньше не проводили, длится уже месяц, а они до сих пор не решили проблему пополнения ресурсов", – отметил он.
Высокопоставленный чиновник добавил, что также российские военные имеют проблемы с логистикой, связью и коммуникацией, и теплой одеждой. Таким образом солдаты РФ страдают от обморожения.
Кроме того, в Пентагоне считают, что россияне имеют проблемы с командованием и контролем. Также существует проблема с нехваткой топлива у российских военных кораблей.
У РФ заканчиваются военные ресурсы в Украине
У путинской армии заканчиваются ресурсы для ведения боевых действий – ее ждут большие проблемы. Оккупанты это понимают и "пачками" сдаются в плен.
"Военные ресурсы врага в Украине заканчиваются, дальше будет логистический коллапс. Понимая это, тенденция сдачи неприятеля в плен растет. И не единичных солдат, а целыми взводами. Они уже понимают, что тела тысяч их товарищей по "учениям", получивших на экзамене "200 баллов", остались в чужой земле. Ведь Москва не признает их смерти, для Путина они пушечное мясо, расходный материал в попытке достичь своей имперской мечты. Многие уже поняли – их предали", – сказал глава Минобороны Алексей Резников.