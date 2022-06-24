ЗСУ скоро повернуться! Селезньов пояснив вихід з Сєвєродонецька

Владислав Селезньов переконаний, що ЗСУ повернуть Сєвєродонецьк. / Фото: Колаж: Сьогодні

Військовий журналіст Владислав Селезньов назвав дуже складною ситуацію в районі Сєвєродонецька Луганської області. Він пояснив, росіяни зосередили значну кількість військ в одному місці і прочавлюють оборону ЗСУ. Водночас Селезньов прогнозує, що українські війська зможуть повернути контроль над Сєвєродонецьком після отримання західної зброї.

Про таке військовий журналіст заявив в ефірі національного телемарафону на каналі "Україна 24".

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За словами Селезньова, на відносно невеличкій ділянці російсько-українського фронту росіяни зосередили чималу кількість зброї та військової техніки.

"В першу чергу артилерійського озброєння, в тому числі і реактивні системи залпового огню. Росіяни тиснуть, фактично прочавлюючи нашу оборону за допомогою артилерійського вогню", – сказав журналіст.

Селезньов не виключив, що у Луганській області "можливі будь-які варіанти розвитку ситуації", включаючи з втратою контролю над усією територією області.

"У разі, якщо РФ створює критичну перевагу в силах та засобах, українським силам оборони краще проводити ту саму маневренну оборону, краще виходити на більш вигідні рубежі, щоб зберегти особовий склад, озброєння та техніку, ніж битися до останнього за клаптик землі", – пояснив журналіст.

Водночас, він вважає, що отримавши у належній кількості зброю західного зразка, ті самі території, які нині перебувають під тимчасовою окупацією, можна повернути набагато меншими зусиллями.

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"Адже сучасна зброя є надзвичайно ефективною і вона в рази краща, ніж її російські аналоги. Тому з такою зброєю можна воювати, можна нищити ворога і звільняти ті території, на які нині ворог посягає і каже, що "ми сюди прийшли і прийшли назавжди", – переконаний Селезньов.

ЗСУ відходять з Сєвєродонецька

За словами голови Луганської ОВА Сергія Гайдая, захисники Сєвєродонецька отримали наказ відступити та відходитимуть з міста на нові, більш укріплені позиції.

"Рашисти майже зруйнували Сєвєродонецьк, критична інфраструктура знищена вся, пошкоджено 90% міста, 80% житлових будинків доведеться зносити – відновленню вони не підлягають", – розповів Гайдай.

Також Сергій Гайдай зазначив, що війська Росії просуваються у напрямку Лисичанська з Тошківки-Золотого. На околиці вже заходили ворожі ДРГ, атаки пройти вглиб міста були відбиті.

За даними журналіста Юрія Бутусова, українські війська виходили з Сєвєродонецька сьогодні вночі.

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До того ж, в Мережі з'явилося відео останніх боїв в Сєвєродонецьку.

Сайт "Сьогодні" також писав, що станом на 24 червня, українські війська все ще перебувають у Сєвєродонецьку, оскільки на вихід з міста знадобиться час. ЗСУ не зможуть відступити за один день. Водночас, російські окупанти посилили наступ по всіх напрямках у районі Сєвєродонецька та Лисичанська.