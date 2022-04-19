ЗСУ збили безпілотник РФ, який намагався "стежити" за Одесою

Окупанти втратили БПЛА / Фото: Колаж: Сьогодні

Українські військові знищили ворожий безпілотник "Орлан-10", який намагався проводити розвідувальну діяльність об'єктів критичної інфраструктури Одеси. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила пресслужба повітряного командування "Південь".

"Вранці, 19 квітня, військовослужбовці зенітного ракетного підрозділу ЗСУ знищили ворожий БПЛА "Орлан-10", який намагався зробити спробу провести розвідку об'єктів критичної інфраструктури Одеси. Знищуємо ворога далі", – йдеться у повідомленні.

Втрати окупантів

З початку вторгнення в Україну російські окупанти втратили вже 20 800 військових та 802 танки, 158 БПЛА оперативно-тактичного рівня. Також росіяни втратили у війні з Україною 2063 бронетранспортери.

Ситуація в Україні 19 квітня