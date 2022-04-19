ВСУ сбили беспилотник РФ, который пытался "следить" за Одессой

Оккупанты лишились БПЛА / Фото: Коллаж: Сегодня
Украинские военные уничтожили вражеский беспилотник "Орлан-10", который пытался осуществлять разведывательную деятельность объектов критической инфраструктуры Одессы. Об этом на своей странице в Facebook сообщила пресс-служба воздушного командования "Юг".
"Утром, 19 апреля, военнослужащие зенитного ракетного подразделения ВСУ уничтожили вражеский БПЛА "Орлан-10", который пытался совершить попытку провести разведку объектов критической инфраструктуры Одессы. Уничтожаем врага дальше", – говорится в сообщении.
Потери оккупантов
С начала вторжения в Украину российские оккупанты потеряли уже 20 800 военных и 802 танка, 158 БПЛА оперативно-тактического уровня. Также россияне потеряли в войне с Украиной 2063 бронетранспортера.
Ситуация в Украине 19 апреля
- За минувшие сутки в Харькове в результате обстрелов оккупантами жилых кварталов погибли пять человек и еще 17 получили ранения.
- В результате авиаудара российско-фашистких войск прекратил свое существование уникальный теннисный центр Федерации тенниса Украины в Ирпене.
- Оккупанты наносят удары не только сверхмощными бомбами по "Азовстали", но из артиллерии и танков продолжают хаотическое нанесение ударов по жилому сектору Левобережного района по линии от бульвара Меотиды.
- Украинские десантники уничтожили элитное мотострелковое подразделение вооруженных сил РФ из города Томск.
- Бойцы ВСУ уничтожили замаскированный склад боеприпасов российских оккупантов.
- Украинские военные отбили наступления российских оккупантов в Рубежном и Попасной Луганской области.