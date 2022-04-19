ВСУ сбили беспилотник РФ, который пытался "следить" за Одессой

Оккупанты лишились БПЛА / Фото: Коллаж: Сегодня

Украинские военные уничтожили вражеский беспилотник "Орлан-10", который пытался осуществлять разведывательную деятельность объектов критической инфраструктуры Одессы. Об этом на своей странице в Facebook сообщила пресс-служба воздушного командования "Юг".

"Утром, 19 апреля, военнослужащие зенитного ракетного подразделения ВСУ уничтожили вражеский БПЛА "Орлан-10", который пытался совершить попытку провести разведку объектов критической инфраструктуры Одессы. Уничтожаем врага дальше", – говорится в сообщении.

Потери оккупантов

С начала вторжения в Украину российские оккупанты потеряли уже 20 800 военных и 802 танка, 158 БПЛА оперативно-тактического уровня. Также россияне потеряли в войне с Украиной 2063 бронетранспортера.

Ситуация в Украине 19 апреля