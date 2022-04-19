ЗСУ розгромили російський склад боєприпасів (відео)

Бійці ЗСУ знищили замаскований склад боєприпасів російських окупантів.

Відповідне відео оприлюднено у Telegram-каналі Сухопутних військ ЗСУ.

"Ось такий сучасний вигляд знищеного російського складу боєприпасів на нашій території. Це робота артилерії "Едельвейсів". Святковий пікнік до Великодня вдався на славу! Найсмачніше вже підсмажене та...знищене!.. Операція "маскування" від непрошених гостей провалилась, не почавшись. Лузери – вони в крові лузери", – йдеться у підписі до відео.