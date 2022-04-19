ВСУ разгромили российский склад боеприпасов (видео)

Бойцы ВСУ уничтожили замаскированный склад боеприпасов российских оккупантов.

Соответствующее видео обнародовано в Telegram-канале Сухопутных войск ВСУ.

"Вот такой современный вид уничтоженного российского склада боеприпасов на нашей территории. Это работа артиллерии "Эдельвейсов". Праздничный пикник к Пасхе удался на славу! Самое вкусное уже поджарено и уничтожено!.. Операция "маскировки" от непрошеных гостей провалилась, не начавшись. .Лузеры – они в крови лузеры", – говорится в подписи к видео.