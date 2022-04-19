ВСУ разгромили российский склад боеприпасов (видео)

Артиллерия ВСУ уничтожила замаскированный склад оккупантов / Фото: Коллаж: Сегодня
Бойцы ВСУ уничтожили замаскированный склад боеприпасов российских оккупантов.
Соответствующее видео обнародовано в Telegram-канале Сухопутных войск ВСУ.
"Вот такой современный вид уничтоженного российского склада боеприпасов на нашей территории. Это работа артиллерии "Эдельвейсов". Праздничный пикник к Пасхе удался на славу! Самое вкусное уже поджарено и уничтожено!.. Операция "маскировки" от непрошеных гостей провалилась, не начавшись. .Лузеры – они в крови лузеры", – говорится в подписи к видео.
Озвучены общие потери оккупантов
По данным Генштаба ВСУ, общие боевые потери противника с 24.02 по 19.04 ориентировочно составили:
- личного состава – около 20800 человек ликвидировано;
- танков – 802 ед;
- боевых бронированных машин – 2063 ед;
- артиллерийских систем – 386 ед;
- РСЗО – 132 ед;
- средства ПВО – 67 ед;
- самолетов – 169 ед;
- вертолетов – 150 ед;
- автомобильной техники – 1495 ед;
- корабли/катера – 8 ед;
- цистерн из ГСМ – 76;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 158;
- Специальная техника – 27;
- Пусковые установки ОТРК/ТРК – 4.