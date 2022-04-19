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ВСУ разгромили российский склад боеприпасов (видео)

Павел Заяц
19 апреля, 09:54
Праздничный "пикник к Пасхе" удался на славу, отметили в ВСУ

Артиллерия ВСУ уничтожила замаскированный склад оккупантов / Фото: Коллаж: Сегодня

Бойцы ВСУ уничтожили замаскированный склад боеприпасов российских оккупантов.

Соответствующее видео обнародовано в Telegram-канале Сухопутных войск ВСУ.

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"Вот такой современный вид уничтоженного российского склада боеприпасов на нашей территории. Это работа артиллерии "Эдельвейсов". Праздничный пикник к Пасхе удался на славу! Самое вкусное уже поджарено и уничтожено!.. Операция "маскировки" от непрошеных гостей провалилась, не начавшись. .Лузеры – они в крови лузеры", – говорится в подписи к видео.

Озвучены общие потери оккупантов

По данным Генштаба ВСУ, общие боевые потери противника с 24.02 по 19.04 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 20800 человек ликвидировано;
  • танков – 802 ед;
  • боевых бронированных машин – 2063 ед;
  • артиллерийских систем – 386 ед;
  • РСЗО – 132 ед;
  • средства ПВО – 67 ед;
  • самолетов – 169 ед;
  • вертолетов – 150 ед;
  • автомобильной техники – 1495 ед;
  • корабли/катера – 8 ед;
  • цистерн из ГСМ – 76;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 158;
  • Специальная техника – 27;
  • Пусковые установки ОТРК/ТРК – 4.