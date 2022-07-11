ЗСУ розгромили командування окупантів в Херсоні, 12 "двухсотих" – перехоплення розвідки

Розвідка дізналася про розгромні втрати для окупантів у Херсоні після удару ЗСУ. / Фото: Колаж: Сьогодні

Окупант в розмові з товаришем розповідає, як ЗСУ знищили найголовніше командування рашистів на Херсонському напрямку. В результаті чого 12 двухсотих.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони.

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Також загарбник розповідає про неналежне зберігання боєприпасів, що привело до повного знищення боєкомплекту внаслідок влучання української артилерії.

ЗСУ розгромли окупантів в Херсоні

Збройні сили України 10 липня завдали удару по базі окупантів у Херсоні. Нині там пожежа і все димить. Окупанти перекрили центр міста та проводять масові перевірки місцевих жителів.

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За даними речника Одеської військової адміністрації Сергія Братчука, росіяни скаржаться на непрацюючі засоби ППО. Також окупанти оточили центр міста та заборонили людям вільно пересуватися.

За даними нардепа Олексія Гончаренка, ЗСУ прямим попаданням рознесли в Херсоні базу росіян.

"У когось неділя не дуже вдалася. За моєю інформацією, поцілили в казарми росгвардії. Багато 200-х", – написав Гончаренко.

Інформацію також підтвердив радник голови Херсонської ОВА Сергій Хлань, назвавши удар ЗСУ "ювелірним".

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"В Херсоні ювелірне влучання по військовій частині окупантів на вулиці Пестеля. Вона горіла ще від вранішніх попадань о 5-й ранку, а потім знову, коли влучили в 10-й. Очевидці повідомляють про крики росіян під завалами. При спробі підійти ближче до шостої гімназії і дізнатися щось — окупанти стріляють у повітря. У них починається відверта паніка?" – пише Хлань.

Раніше ми писали, що президент Володимир Зеленський наказав військовим деокупувати прибережні райони на півдні. Для цього Україна збирає мільйонні бойові сили.

Після чого голова Миколаївської ОВА Віталій Кім анонсував ще більше "хлопків" у Херсоні.