ЗСУ просунулися до Херсона і змусили окупантів зайняти оборонні позиції – ISW

Українські захисники підходять до Херсона. / Фото: Колаж: Сьогодні

Українські контратаки 14 червня змусили російські війська на Південному напрямку зайняти оборонні позиції. ЗСУ просунулися і опинилися в межах 18 км від окупованого Херсона. Водночас точні позиції українських військових наразі не підтверджені.

Про це повідомив Американський інститут вивчення війни (ISW).

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За даними військових аналітиків, ЗСУ чинять значний тиск на російські сили, щоб посилити свої оборонні рубежі на півдні. Окупанти мінують берег річки Інгулець, ймовірно, у відповідь на українські контратаки в районі Давидового Брода на північному заході Херсона та в напрямку Миколаєва і Кривого Рогу з окупованих кордонів у Херсоні.

Російські війська перекинули одну батарею ствольної артилерії та дві батареї реактивної артилерії в райони, розташовані поблизу адмінкордону Херсонської та Миколаївської областей. Окрім того, російські війська продовжували обстрілювати Херсонську, Дніпропетровську та Запорізьку області.

Ключові висновки ISW за останню добу

Російські війська продовжують підготовку до наступу в напрямі Слов'янська.

Російські сили продовжують боротьбу за контроль над підприємством "Азот" і хочуть зруйнувати всі мости між Сєвєродонецьком та Лисичанськом.

Війська РФ продовжують наступальні операції на схід від Бахмута, щоб перерізати українські комунікації на Сєвєродонецьк – Лисичанськ.

Армія Росії продовжила наступальні операції з відтиснення українських військ від лінії фронту на північний схід від Харкова.

Нагадаємо, 14 червня стало відомо, що Збройні сили України наближаються до Херсона. Вони вже за 10 кілометрів від міста.

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Раніше ми писали, що російські окупанти сильно обстріляли місто Апостолове Дніпропетровської області. Внаслідок атаки є загиблі.