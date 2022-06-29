ЗСУ показали, які привіти передають в окопи загарбникам (відео)

Українські військові показали відео удару по окупантах. Колаж "Сьогодні"

Збройні сили України вдарили по позиціях російських окупантів в Луганська область.

Про це повідомляє радник голови МВС Антон Геращенко у Telegram-каналі.

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Подробиці

"Луганська область. Нацгвардія показала, якими снарядами б'ють по орках: "За Бучу, Ірпінь, за побратимів". Самохідні артилерійські установки безвідмовно спрацьовують за розвіданими позиціями і нещадно знищує ворога", – розповів Геращенко, опублікувавши відповідь.

Росія обстрілює Лисичанськ касетними боєприпасами

Керівник Луганської ОВ Сергій Гайдай розповів, що окупанти б'ють Лисичанською касетними боєприпасами . Із майже 100-тисячного населення у місті залишилося близько 15 тисяч осіб – без електрики, води, зв'язку під постійними обстрілами.

"Вчора був приліт "Урагану". Причому це касетний "Ураган", прилетіла ракета, яка розкрилася на багато частин і потім ще завдавала вражаючої дії", – повідомив Гайдай.

Нагадаємо, російські загарбники кинули на захоплення міста Лисичанська Луганської області великі резерви. Окупанти використовують навіть давно застарілі радянські танки Т-62. На околицях Лисичанська йдуть бої, місто щодня зазнає потужних обстрілів.