ВСУ показали, какие приветы передают в окопы захватчикам (видео)

Украинские военные показали видео удара по оккупантам. Коллаж "Сегодня"

Вооруженные силы Украины ударили по позициям российских оккупантов в Луганской области.

Об этом сообщает советник главы МВД Антон Геращенко в Telegram-канале.

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"Луганская область. Нацгвардия показала, какими снарядами лупят по оркам: "За Бучу, Ирпень, за собратьев". Самоходные артиллерийские установки безотказно срабатывают по разведанным позициям и беспощадно уничтожают врага", – рассказал Геращенко, опубликовав видео.

Россия обстреливает Лисичанск кассетными боеприпасами

Руководитель Луганской ОВА Сергей Гайдай рассказал, что оккупанты бьют по Лисичанску кассетными боеприпасами. Из почти 100-тысячного населения в городе осталось около 15 тысяч человек – без электричества, воды, связи, под постоянными обстрелами.

"Вчера был прилет "Урагана". Причем это кассетный "Ураган", прилетела ракета, которая раскрылась на много частей и потом еще наносила поражающее действие", – сообщил Гайдай.

Напомним, российские захватчики бросили на захват города Лисичанска Луганской области большие резервы. Оккупанты используют даже давно устаревшие советские танки Т-62. В окрестностях Лисичанска идут бои, город ежедневно подвергается мощным обстрелам.