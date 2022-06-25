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Війська РФ будуть наступати на Слов'янськ, але спочатку атакують інше місто – ISW

Наталія Магдик Наталія Магдик Редактор розділу Влада Сьогодні
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25 червня, 07:30
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Окупанти, ймовірно, зіткнуться з труднощами під час оточення Лисичанська через провал на Сіверському Донці в травні
Окупанти продовжують наступ на сході України
Окупанти продовжують наступ на сході України / Фото: Колаж: Сьогодні

Російські військові, перед тим як відновити наступ на Слов'янськ, спробують оточити ЗСУ у Лисичанську і заблокувати наземні лінії поставок на північний захід від міста.

Такого висновку дійшов американський Інститут з вивчення війни (ISW) у своєму звіті.

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ЗСУ намагатимуться зберігати свою оборону навколо Лисичанська і продовжать виснажувати російські війська, але не виключено, що українські військові, найімовірніше, навмисно відступлять із Лисичанська, якщо окупанти загрожуватимуть українським опорним пунктам у цьому районі.

Армії РФ необхідно перерізати українські логістичні маршрути з Бахмута та Сіверська, щоб повністю ізолювати Лисичанськ. Там вони, найімовірніше, зіткнуться з труднощами при оточенні Лисичанська через провал на Сіверському Донці у травні.

Ключові висновки

  • Російські війська продовжували просуватися на північ до Лисичанська і, ймовірно, оточили українські війська у Гірському та Золотому.
  • Українські офіційні особи оголосили, що українські сили ведуть свої останні бої у промзоні Сєвєродонецька перед відходом з міста.
  • Російські війська вели безуспішні наступальні дії на захід від Ізюма і на північ від Слов'янська.
  • Українські сили продовжують вести контрнаступальні операції вздовж кордону Херсон-Дніпропетровсьа область та загрожують російським силам у Херсоні.
  • Українські партизани продовжують нападати на російських колабораціоністів у Херсоні.

Ситуація у Лисичанську

  • Захопити це місто окупантам буде складніше, оскільки воно має вдале розташування. Лисичанськ знаходиться на височині, захищений з одного боку річкою.
  • Оточення військових у районі Лисичанська є метою окупантів. Основне завдання противника на цьому етапі – вихід на адміністративні кордони Луганської та Донецької областей, утримання захоплених районів Запорізької та Херсонської областей та забезпечення стійкості сухопутного коридору з окупованим кримським півостровом.
  • На Сєвєродонецькому напрямку противник здійснював обстріл з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Сиротине, Лисичанськ, Сєвєродонецьк, Воронове та Мирна Долина. Підрозділами зі складу 2-го армійського корпусу за підтримки загонів Росгвардії веде штурмові дії з метою встановлення повного контролю над Сєвєродонецьком. Бойові дії тривають.

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