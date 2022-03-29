ЗСУ відкопали покинуті російські танки і поставили їх у стрій (фото)

ЗСУ відкопали та захопили ворожі танки. / Фото: Колаж: Сьогодні
Українські військові відкопали покинуті російськими окупантами танки. "Професійні" російські танкісти примудрилися "посадити" їх у грунт ледве не по башти.
Про це повідомили у Генштабі ЗСУ в Facebook.
Спочатку місцеві жителі хотіли спалити ворожу техніку, щоб росіяни не змогли забрати її назад. Але професійні військові не дали.
"Підсохне – будуть наші. А полізуть забирати – спалимо разом з танками", – сказали українські захисники.
Підсохло, відкопали, поставили в стрій. Тепер битимуть колишніх російських господарів.
"Звільнення" російських танків. Фото: Генштаб ЗСУ
В українських військових зараз більше танків, ніж на початку війни
Українська армія зараз може мати більше танків, ніж місяць тому — і все це без створення жодного абсолютно нового танка чи витягування якоїсь старої машини зі сховища. ЗСУ продовжують захоплювати їх у РФ.
Тим часом росіяни захопили щонайменше 37 українських танків — сума, недостатня для компенсації приблизно 274 танків, які, як вважають, були втрачені з різних причин.
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