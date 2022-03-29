ВСУ откопали заброшенные российские танки и поставили их в строй (фото)

ВСУ откопали и захватили вражеские танки. / Фото: Коллаж: Сегодня

Украинские военные откопали брошенные российскими оккупантами танки. "Профессиональные" российские танкисты умудрились "посадить" их в почву чуть ли не по башню.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ в Facebook.

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Сначала местные жители хотели сжечь вражескую технику, чтобы россияне не смогли забрать ее обратно. Но профессиональные военные не дали.

"Подсохнет – будут наши. А полезут забирать – сожжем вместе с танками", – сказали украинские защитники.

Подсохли, откопали, поставили в строй. Теперь будут бить бывших российских хозяев.

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"Освобождение" российских танков. Фото: Генштаб ВСУ

В украинских военных сейчас больше танков, чем в начале войны

Украинская армия сейчас может иметь больше танков, чем месяц назад — и все это без создания абсолютно нового танка или вытягивания какой-то старой машины из хранилища. ВСУ продолжают захватывать их в РФ.

Между тем россияне захватили по меньшей мере 37 украинских танков — сумма, недостаточная для компенсации примерно 274 танков, которые, как полагают, были утрачены по всем причинам.

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