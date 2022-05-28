ЗСУ відкинули агресора від траси Лисичанськ-Бахмут. Що зараз на "дорозі життя"?

Траса Лисичанськ-Бахмут під контролем наших військових / Фото: Колаж: Сьогодні

Ворог продовжує регулярно обстрілювати трасу Лисичанськ-Бахмут, яку ще називають "дорогою життя", бо по ній регулярно евакуюють людей. Відео того, як наші військові покришили окупантів на цій ділянці, оприлюднили ЗСУ в Telegram-каналі.

Наші бійці та волонтери щодня ризикують своїм життям на цій ділянці, але завдяки ЗСУ траса перебуває під контролем українських військових.

Реклама

На оприлюдненому відео показано підбиту військову та цивільну техніку окупантів.

Чому така важлива ця траса

Траса Лисичанськ-Бахмут – це один із шляхів постачання наших військових, які перебувають у Сєвєродонецьку та Лисичанську, тому вона вкрай важлива.

Бої за Луганщину

Бої за Луганську область очікуються вже цього тижня. Поки що там російські окупанти зосередили всі сили. До того ж триває обстріл Сєвєродонецька.

Реклама

Російські окупанти зосередили свої сили на захопленні Луганщини. Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай зазначив, що обстріли Сєверодонецька зростають у геометричній прогресії. авіабомби, гради, смерчі, міномети.

Крім того, на Луганщину окупанти переправили ще 2500 одиниць військової техніки.

Росіяни не зможуть захопити Луганщину найближчими днями, як передбачають аналітики, нам вистачить сил і коштів тримати оборону. Однак не виключено, що для того, щоб не потрапити в оточення, – доведеться відійти.