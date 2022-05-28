ВСУ отбросили агрессора от трассы Лисичанск-Бахмут. Что сейчас на "дороге жизни"?

Трасса Лисичанск-Бахмут под контролем наших военных / Фото: Коллаж: Сегодня
Противник продолжает регулярно обстреливать трассу Лисичанск-Бахмут, которую еще называют "дорогой жизни", потому что по ней регулярно эвакуируют людей. Видео того, как наши военные покрошили оккупантов на этом участке, обнародовали ВСУ в Telegram-канале.
Наши бойцы и волонтеры каждый день рискуют своими жизнями на этом участке, но благодаря ВСУ трасса находится под контролем украинских военных.
На обнародованном видео показана подбитая военная и гражданская техника оккупантов.
Почему так важна эта трасса
Трасса Лисичанск-Бахмут – это один из путей снабжения наших военных, которые находятся в Северодонецке и Лисичанске, поэтому она крайне важна.
Бои за Луганскую область
Бои за Луганскую область ожидаются уже на этой неделе. Пока там российские оккупанты сосредоточили все силы. К тому же продолжаются обстрелы Северодонецка.
Российские оккупанты сосредоточили свои силы на захвате Луганской области. Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай отметил, что обстрелы Северодонецка растут в геометрической прогрессии – авиабомбы, грады, смерчи, минометы.
Кроме того, в Луганскую область оккупанты переправили еще 2500 единиц военной техники.
Россияне не смогут захватить Луганщину в ближайшие дни. Как считают аналитики, нам хватит сил и средств держать оборону. Однако не исключено, что для того, чтобы не попасть в окружение, – придется отойти.