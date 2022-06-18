ЗСУ на півдні знищили майже 60 загарбників та 18 одиниць російської техніки – "Південь"

ЗСУ на півдні знищили російський танк Т-72. Колаж "Сьогодні"

Збройними силами України, зокрема й ракетно-артилерійськими підрозділами, за день виконано близько 120 вогневих завдань. Також по супротивнику завдано низку авіаційних ударів.

Про це повідомляє у Facebook оперативне командування "Південь".

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Усього за день знищено 57 солдатів та офіцерів противника.

Також українським військовим вдалося ліквідувати один танк Т-72, важку вогнеметну систему ТОС-1 "Буратіно", гаубиця "Мста-Б", самохідну артилерійську установку "Гіацинт", кілька багатоцільових броньованих тягача, а також дев'ять автомобілів.

Також влучним ударом ЗСУ розбили черговий польовий склад боєприпасів.

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Нагадаємо, голова Національної розвідки США Авріл Хейнс заявляла, що у Кремлі визнали, що готують новий сценарій. Тепер Росія намагається перейти до затяжної війни на виснаження . До того ж, президент РФ Володимир Путін не зупиниться після захоплення Донбасу. А військовий експерт Олег Жданов раніше розповів, що для визволення Херсона українським військам не треба штурмувати місто "в лоб". За його словами, достатньо взяти окупантів у півкільце та притиснути до Дніпра. Також вогневим контролем не давати постачати це угруповання, воно довго не витримає.

У ніч проти 17 червня в районі острова Зміїний ракетами Harpoon був уражений російський буксир "Василь Бех". Він пішов на дно з усім екіпажем та арсеналом зброї.