ВСУ на юге уничтожили почти 60 захватчиков и 18 единиц российской техники – "Юг"

ВСУ на юге уничтожили российский танк Т-72. Коллаж "Сегодня"

Вооруженными силами Украины, в том числе и ракетно-артиллерийскими подразделениями, за день выполнено около 120 огневых задач. Также по противнику нанесен ряд авиационных ударов.

Об этом сообщает в Facebook оперативное командование "Юг".

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Всего за день уничтожено 57 солдат и офицеров противника.

Также украинским военным удалось ликвидировать один танк Т-72, тяжелую огнеметную систему ТОС-1 "Буратино", гаубицу "Мста-Б", самоходную артиллерийскую установку "Гиацинт", несколько многоцелевых бронированных тягача, а также девять автомобилей.

Также точным ударом ВСУ разбили очередной полевой склад боеприпасов.

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Напомним, глава Национальной разведки США Аврил Хейнс заявляла, что в Кремле признали, что готовят новый сценарий. Теперь Россия пытается перейти к затяжной войне на истощение. К тому же президент РФ Владимир Путин не остановится после захвата Донбасса. А военный эксперт Олег Жданов ранее рассказал, что для освобождения Херсона украинским войскам не нужно штурмовать город "в лоб". По его словам, достаточно взять оккупантов в полукольцо и прижать к Днепру. Также огневым контролем не давать снабжать эту группировку, она долго не выдержит.

В ночь на 17 июня в районе острова Змеиный ракетами Harpoon был поражен российский буксир "Василий Бех". Он ушел на дно со всем экипажем и арсеналом оружия.