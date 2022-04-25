ЗСУ 17-й раз вдарили по окупантах у Чорнобаївці

Війська РФ постійно зазнають поразки у Чорнобаївці, ЗСУ тримають оборону/Фото: колаж: "Сьогодні"

Збройні сили України 17-й раз вдарили по позиціях російських окупантів, розташованих у Чорнобаївці Херсонської області.

Про це повідомив радник голови Офісу президента Олексій Арестович.

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"До речі, з 17-ю Чорнобаївкою. Щойно повідомили", — йдеться в повідомленні.

Загальні втрати РФ

Генеральний штаб Збройних сил України відзвітував, яких втрат зазнали російські війська у війні в Україні станом на 24 квітня

Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 24.04 орієнтовно становлять:

особового складу – близько 21 800 осіб;

танків – 873 одиниці;

бойових броньованих машин – 2238 одиниць;

артилерійських систем – 408 одиниць;

РСЗВ – 147 одиниць;

засобів ППО – 69 одиниць;

літаків – 179 одиниць;

вертольотів – 154 одиниці;

автомобільної техніки – 1557 одиниць;

кораблів/катерів – 8 одиниць;

цистерн з ПММ – 76;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 191;

спеціальної техніки – 28;

пускових установок ВТРК/ТРК – 4.

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