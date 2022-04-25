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ЗСУ 17-й раз вдарили по окупантах у Чорнобаївці

Володимир Козир
25 квітня, 00:50
Ворог знову зазнав поразки

Війська РФ постійно зазнають поразки у Чорнобаївці, ЗСУ тримають оборону/Фото: колаж: "Сьогодні"

Збройні сили України 17-й раз вдарили по позиціях російських окупантів, розташованих у Чорнобаївці Херсонської області.

Про це повідомив радник голови Офісу президента Олексій Арестович.

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"До речі, з 17-ю Чорнобаївкою. Щойно повідомили", — йдеться в повідомленні.

Загальні втрати РФ

Генеральний штаб Збройних сил України відзвітував, яких втрат зазнали російські війська у війні в Україні станом на 24 квітня

Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 24.04 орієнтовно становлять:

  • особового складу – близько 21 800 осіб;
  • танків – 873 одиниці;
  • бойових броньованих машин – 2238 одиниць;
  • артилерійських систем – 408 одиниць;
  • РСЗВ – 147 одиниць;
  • засобів ППО – 69 одиниць;
  • літаків – 179 одиниць;
  • вертольотів – 154 одиниці;
  • автомобільної техніки – 1557 одиниць;
  • кораблів/катерів – 8 одиниць;
  • цистерн з ПММ – 76;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 191;
  • спеціальної техніки – 28;
  • пускових установок ВТРК/ТРК – 4.

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