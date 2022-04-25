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ВСУ 17-й раз ударили по оккупантам в Чернобаевке

Владимир Козырь
25 апреля, 00:50
Враг снова потерпел поражение

Войска РФ постоянно терпят поражение в Чернобаевке, ВСУ держат оборону/Фото: коллаж: "Сегодня"

Вооруженные силы Украины 17-й раз ударили по позициям российских оккупантов, расположенных в Чернобаевке Херсонской области.

Об этом сообщил советник главы Офиса президента Алексей Арестович.

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Подробности

"Кстати, с 17-й Чернобаевкой. Только что сообщили", — говорится в сообщении.

Общие потери РФ

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины отчитался, какие потери понесли российские войска в войне в Украине по состоянию на 24 апреля.

Общие боевые потери противника с 24.02 по 24.04 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 21 800 человек;
  • танков – 873 единицы;
  • боевых бронированных машин – 2238 единиц;
  • артиллерийских систем – 408 единиц;
  • РСЗО – 147 единиц;
  • средств ПВО – 69 единиц;
  • самолетов – 179 единица;
  • вертолетов – 154 единицы;
  • автомобильной техники – 1557 единиц;
  • кораблей/катеров – 8 единиц;
  • цистерн с ГСМ – 76;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 191;
  • специальной техники – 28;
  • пусковых установок ОТРК/ТРК – 4.

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