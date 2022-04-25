ВСУ 17-й раз ударили по оккупантам в Чернобаевке

Войска РФ постоянно терпят поражение в Чернобаевке, ВСУ держат оборону/Фото: коллаж: "Сегодня"

Вооруженные силы Украины 17-й раз ударили по позициям российских оккупантов, расположенных в Чернобаевке Херсонской области.

Об этом сообщил советник главы Офиса президента Алексей Арестович.

Реклама

Подробности

"Кстати, с 17-й Чернобаевкой. Только что сообщили", — говорится в сообщении.

Общие потери РФ

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины отчитался, какие потери понесли российские войска в войне в Украине по состоянию на 24 апреля.

Общие боевые потери противника с 24.02 по 24.04 ориентировочно составили:

личного состава – около 21 800 человек;

танков – 873 единицы;

боевых бронированных машин – 2238 единиц;

артиллерийских систем – 408 единиц;

РСЗО – 147 единиц;

средств ПВО – 69 единиц;

самолетов – 179 единица;

вертолетов – 154 единицы;

автомобильной техники – 1557 единиц;

кораблей/катеров – 8 единиц;

цистерн с ГСМ – 76;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 191;

специальной техники – 28;

пусковых установок ОТРК/ТРК – 4.

Читайте также