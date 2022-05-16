Слідом за кораблем! Українські захисники розбили ворожу колону (відео)

Українські військові знищують окупантів. Фото: колаж "Сьогодні"

Війська РФ продовжують зазнавати величезних втрат в Україні. Цього разу артилеристи 59-ї окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка розбили ворожу техніку. Кадри ефектного знищення опублікували у Мережі.

Про це повідомила 59 окрема мотопіхотна бригада імені Якова Гандзюка на сторінці у Facebook.

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На опублікованому видно можна побачити, як українські захисники вдарили по колоні російських окупантів, яка рухалася полем.

"Знову рашистська колона не доїхала до місця призначення. Знову вони загадили наші родючі поля своїм металобрухтом. Ну ніяк не можуть знайти дорогу додому. Тож наші вказують їм єдино правильний напрямок – слідом за кораблем. Бо нема чого по-сіяному…" – наголосили у бригаді.

"Жнива ще попереду": українські військові знищили артилерійську установку "Мста-С" РФ

Українські військові 59-ї окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка знищили самохідну артилерійську установку 2С19 "Мста-С" російських окупантів. Про це повідомило оперативне командування "Південь".

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"Ця смертоносна машина – далекобійна 152-міліметрова гаубиця, – приволочена росіянами на нашу землю вбивати українців, відтепер валяється купкою брухту, засмічуючи українське поле. Заодно з нею під роздачу від наших воїнів потрапили ще кілька 122-міліметрових установок Д-30. Що ж, день був врожайним. Але справжні жнива ще попереду", – йдеться в повідомленні.

Відео можна переглянути тут.

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