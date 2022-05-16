Вслед за кораблем! Украинские защитники разбили вражескую колонну (видео)

Украинские военные уничтожают оккупантов. Фото: коллаж "Сегодня"

Войска РФ продолжают нести огромные потери в Украине. В этот раз артиллеристы 59-й отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка разбили вражескую технику. Кадры эффектного уничтожения опубликовали в Сети.

Об этом сообщила 59 отдельная мотопехотная бригада имени Якова Гандзюка на странице в Facebook.

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На опубликованном видно можно увидеть, как украинские защитники ударили по колонне российских оккупантов, которая двигалась по полю.

"Снова рашистская колонна не доехала до места назначения. Снова они загадили наши плодородные поля своим металлоломом. Ну никак не могут найти дорогу домой. Поэтому наши указывают им единственно правильное направление – вслед за кораблем. Потому что незачем по-сеяному... " – подчеркнули в бригаде.

"Жатва еще впереди": украинские военные уничтожили артиллерийскую установку "Мста-С" РФ

Украинские военные 59-й отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка уничтожили самоходную артиллерийскую установку 2С19 "Мста-С" российских оккупантов. Об этом сообщило оперативное командование "Юг".

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"Эта смертоносная машина – дальнобойная 152-миллиметровая гаубица, – приволоченная россиянами на нашу землю убивать украинцев, отныне валяется кучкой металлолома, засоряя украинское поле. Заодно с ней под раздачу от наших воинов попали еще несколько 122-миллиметровых установок Д-30. Что ж, день был урожайный. Но настоящая жатва еще впереди", – говорится в сообщении.

Видео можно посмотреть тут.

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