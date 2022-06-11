Все почало рухатися – Арестович розклав ситуацію на Харківщині

Наступ йде за всіма напрямками / Колаж "Сьогодні"

На всій ділянці фронту на Харківському напрямку точаться бої і противник змушений залишити оперативні резерви, щоб утримати наших захисників.

Про це радник глави Офісу президента Олексій Арестович розповів під час інтерв'ю на YouTube-каналі "Фейгін Live".

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Що відомо

"На Харківському напрямку все почало рухатися – кинули вони оперативні резерви на північ. Наступають вони – не наступають, борються, намагаються наших зупинити, позиційні бої в районі Козача Лопань – це сама північ Харківської області. На Харкові, до речі, пішли по всьому напрямку – на півночі, на північному сході і навіть на південному сході" , – розповів Арестович.

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