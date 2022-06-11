Все дуже сумно. Том Купер про ситуацію з боєприпасами у ЗСУ

Том Купер розповів, яка ситуація у наших військових із боєприпасами / Фото: Колаж: Сьогодні

Після трьох місяців війни нестача артилерійських боєприпасів та артилерії калібру 122 мм гостро відчувається не лише на російській, а й тепер і на українській стороні. Про це у своєму блозі пише військовий аналітик Том Купер.

Згідно з його аналізом, з російського боку брак боєприпасів став відчутним вже минулого місяця, і настільки, що кілька артилерійських підрозділів окупантів не діють уже кілька тижнів. Росія всіляко намагається переозброїти військових на старі Д-20 калібру 152 мм, але вони часто дають осічки, адже снарядам по 40+ років.

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Україні вже критично забракло артилерійських боєприпасів ще до початку російського вторгнення. Термінові закупівлі (наприклад, із Болгарії) лише частково вирішили проблему. Усі можливі уряди, пов'язані з НАТО та інші інстанції, прагнули закупити більше, починаючи з 24 лютого,

За його словами, постачання 155-мм артилерійських боєприпасів в Україну буде проблематичним. Принаймні, його "легше дістати" – навіть якщо воно набагато дорожче – тому що його так багато виробників. Немає його в такій кількості не так у США та ЄС, як на всьому шляху від Чилі, через Південну Африку, до Сінгапуру, Японії та Австралії.

Після того, як Київ та Варшава підписали контракт на постачання самохідних гаубиць "Краб", калібру 155 мм, з'явилося багато повідомлень про те, що українці вже використовують "багато крабів". Адже навіть росіяни стали вимагати їхнього знищення. Насправді, приблизно 54 одиниць, які, як стверджується, були доставлені, наразі, лише один батальйон (близько 18) досяг лінії фронту, і те, що російська сторона називала "знищеними крабами", були старими 2С1 "Гвоздики".

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Постачання озброєння Україні

Німеччина поставить Україні сучасні системи ППО IRIS-T . За допомогою цих систем Україна зможе "захистити ціле велике місто від атак російської авіації". Також Німеччина надасть Україні радар стеження, здатний виявляти ворожі гаубиці, міномети та реактивну артилерію.

Крім того, військову допомогу Україні надають 15 країн світу, включаючи США. Вашингтон провів переговори з Києвом про небезпеку ескалації , До якої можуть призвести удари по території глибоко всередині РФ. Хоча США не накладають чітких географічних обмежень на використання ЗСУ своєї зброї , Штати прагнуть досягти загального розуміння небезпеки ескалації.

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Глава Пентагону Ллойд Остін заявив, що 20 країн вирішили надіслати Києву додаткову військову допомогу.

США передадуть Україні зенітні ракетні комплекси Patriot . Вони увійдуть до нового пакета допомоги у розмірі 40 млрд доларів, нещодавно схваленого Сенатом. Черговий пакет оборонної підтримки України міститиме озброєння та техніку на загальну суму близько 100 мільйонів доларів.