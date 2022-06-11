Все очень грустно. Том Купер о ситуации с боеприпасами у ВСУ

Том Купер рассказал, какая ситуация у наших военных с боеприпасами / Фото: Коллаж: Сегодня

После трех месяцев войны нехватка артиллерийских боеприпасов и артиллерии калибра 122 мм остро ощущается не только на российской, но теперь и на украинской стороне. Об этом в своем блоге пишет военный аналитик Том Купер.

Согласно его анализу, с российской стороны нехватка боеприпасов стала ощутима уже в прошлом месяце, и то настолько, что несколько артиллерийских подразделений оккупантов бездействуют уже несколько недель. Россия всячески пытается перевооружить военных на старые Д-20 калибра 152 мм, но они часто дают осечки, ведь снарядам по 40+ лет.

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Украине уже критически не хватало артиллерийских боеприпасов еще до начала российского вторжения. Срочные закупки (например, из Болгарии) лишь частично решили проблему. Все возможные правительства, связанные с НАТО, и другие инстанции, стремились закупить больше, начиная с 24 февраля.

По его словам, поставки 155-мм артиллерийских боеприпасов в Украину будет проблематично. По крайней мере, его "легче достать" — даже если он намного дороже — потому что его так много производителей. Нет его в таком количестве не столько в США и ЕС, сколько на всем пути от Чили, через Южную Африку, до Сингапура, Японии и Австралии.

После того, как Киев и Варшава подписали контракт на поставку самоходных гаубиц "Краб", калибра 155 мм, появилось много сообщений о том, что украинцы уже используют "много крабов". Ведь даже русские стали требовать их уничтожения. На самом деле, примерно 54 единиц, которые, как утверждается, были доставлены, к настоящему времени, только один батальон (около 18) достиг линии фронта, и то, что российская сторона называла "уничтоженными крабами", были старыми 2С1 "Гвоздики".

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Поставки вооружения Украине

Германия поставит Украине современные системы ПВО IRIS-T. С помощью этих систем Украина сможет "защитить целый крупный город от атак российской авиации". Также Германия предоставит Украине радар слежения, способный обнаруживать вражеские гаубицы, минометы и реактивную артиллерию.

Кроме того, военную помощь Украине поставляют 15 стран мира, включая США. Вашингтон провел переговоры с Киевом об опасности эскалации, к которой могут привести удары по территории глубоко внутри РФ. Хотя США не накладывают четкие географические ограничения на использование ВСУ своего оружия, Штаты стремятся достичь общего понимания опасности эскалации.

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Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что 20 стран решили направить Киеву дополнительную военную помощь.

США передадут Украине зенитные ракетные комплексы Patriot. Они войдут в новый пакет помощи в размере 40 млрд долларов, недавно одобренный Сенатом. Очередной пакет оборонной поддержки Украины будет содержать вооружение и технику на общую сумму около $100 миллионов.