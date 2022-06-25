Ворог випустив по околицях Житомира 24 ракети – подробиці від мера

Сухомлин розповів подробиці ранкового обстрілу Житомирської області / Фото: Колаж: Сьогодні

Сьогодні вранці Росія завдала масованого ракетного удару по Україніз Білорусі та акваторії Чорного моря. "Прильоти" зафіксовано на Житомирщині, основною метою окупантів були військові частини. Про це повідомив мер Житомира Сергій Сухомлин у прямому ефірі на своїй сторінці в Facebook.

"По Житомиру нічого не прилетіло, було обстріляно військові частини біля Житомира. З літаків було запущено 24 ракети. Усі вони були випущені з території Білорусі. Я не можу коментувати, чи є жертви – це справа наших військових, військової адміністрації", – розповів подробиці він.

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За його словами, у Житомирі все спокійно. Також Сухомлин зазначив, що сьогоднішній обстріл ще раз підтвердив те, що Білорусь також бере участь у війні, яку розв'язала Росія на нашій території.

"І ми бачимо те, що Лукашенко петляє перед Путіним, перед своєю армією петляє, перед Заходом. Ми знали, хто він, а сьогодні ми побачили, що Білорусь також бере участь у війні, як і РФ", – резюмував Сухомлин.

Голова Житомирської ОДА Віталій Бунечко повідомив, що зараз є інформація про незначні руйнування військової інфраструктури. Один військовий загинув, один отримав поранення.

Телеведучий Олексій Бурлаков для каналу "Україна 4.5.0." озвучив оперативне зведення Генштабу ЗСУ станом на ранок 25 червня.

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Ракетний обстріл 25 червня

Сьогодні вранці окупанти випустили по території України близько 40 ракет. Обстріляли Київську, Чернігівську, Житомирську області та Миколаїв.

Радник голови ОП Олексій Арестович заявляв, що всі 6 носіїв крилатих ракет Росії вишикувалися в Чорному морі і, найімовірніше, готуються до масованого запуску ракет по території України. Він зазначив, що є величезна ймовірність того, що буде завдано ракетного удару по Києву.За його словами, найнебезпечніший період буде 25-26 червня, пов'язаний він з успішними діями ЗСУ у Чорному морі.