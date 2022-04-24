"Ворог скидає бомби на дітей": "Азов" просить евакуювати людей з Маріуполя (відео)

Окупанти продовжують завдавати ударів по місту / Колаж "Сьогодні"

Заступник командира полку "Азов" "Калина" закликав увесь світ докласти всіх зусиль, щоб евакуювати всіх з Маріуполя.

Про це він повідомив у відеозверненні.

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"Ворог продовжує скидати авіаційні бомби, б'є ракетна артилерія, стріляють гармати, продовжують бити ворожі танки, піхота намагається штурмувати. Ми хочемо подякувати тим, хто не на словах, а насправді намагається допомогти цивільним жителям Маріуполя евакуюватися з цієї небезпечної території. хто докладає максимум зусиль для виведення з оточення наших військових, що залишилися віч-на-віч з переважаючими силами супротивника", – каже "Калина".

Також заступник полку "Азов" закликав евакуювати всіх людей з Маріуполя.

"Я закликаю цивілізований світ зробити все, щоб ці військові, що здійснили надлюдський подвиг у покинутому місті, могли розповісти все своїм рідним, прийти на могили до своїх побратимів. Пам'ятайте, у цей час, коли ви кидаєте великодні картинки і насолоджуєтесь перемир'ям у Маріуполі, ворог скидає бомби на голови дітей", – додав "Калина".

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Обстановка у Маріуполі

21 квітня Маріуполь знову зазнав бомбардування та обстрілу, у тому числі під удар потрапила територія заводу "Азовсталь".

Вранці 21 квітня Україна вимагала від Росії відкрити гуманітарний коридор для евакуації з території заводу "Азовсталь" 1000 мирних мешканців.

У пропагандистських російських ЗМІ з'явилася заява міністра оборони РФ Сергія Шойгу, що вони вже "взяли під контроль" Маріуполь і нібито потрібно лише 3-4 дні, щоб "завершити роботу на "Азовсталі".

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