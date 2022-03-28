Біля Чернігова окупанти обстріляли волонтерів: вантаж та машини знищені, одна людина тяжко поранена

Під Черніговом обстріляли волонтерів. / Фото: Колаж: Сьогодні

Поблизу Чернігова 28 березня обстріляли волонтерів. Через це кілька людей отримали поранення, один з волонтерів у тяжкому стані.

Про це повідомила голова ВГО "Лицарський Хрест" волонтерка Оксана Тунік-Фриз у Facebook.

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Команда виконувала завдання – доправляла життєво потрібний вантаж для мешканців Чернігова.

"Це була відважна спроба не залишити без ліків, оснащення і харчів як наших військових, так і мешканців Чернігова, які наразі залишаються в місті", – повідомила волонтерка.

Що з потерпілими

За її словами, всі лишилися живі. Команда отримала контузії та поранення різного ступеня тяжкості, зокрема тяжке черевне поранення. Очолювала групу голова волонтерської команди ГО "Жіноча сотня самооборони Чернігівщини" та співзасновниця ВГО "Лицарський Хрест".

"Вантаж та автомобілі, на жаль, знищені. Керівник групи перебуває у безпечному місці та отримує медичну допомогу, інші члени команди у медичних закладах області", – наголосила Тунік-Фриз.

Волонтери везли в Чернігів обмундирування, дорогу техніку та медикаменти.

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