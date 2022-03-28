Возле Чернигова оккупанты обстреляли волонтеров: груз и машины уничтожены, один человек тяжело ранен

Под Черниговом обстреляли волонтеров. / Фото: Коллаж: Сегодня

Вблизи Чернигова 28 марта обстреляли волонтеров. В результате несколько человек получили ранения, один из волонтеров в тяжелом состоянии.

Об этом сообщила глава ВОО "Рыцарский Крест" волонтер Оксана Туник-Фриз в Facebook.

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Команда выполняла задание по доставке жизненно необходимого груза для жителей Чернигова.

"Это была отважная попытка не оставить без лекарств, оснащения и продовольствия как наших военных, так и жителей Чернигова, которые остаются в городе", – сообщила волонтер.

Что с пострадавшими

По ее словам, все остались живы. Команда получила контузии и ранения разной тяжести, в том числе тяжелое брюшное ранение. Возглавляла группу председатель волонтерской команды ОО "Женская сотня самообороны Черниговщины" и соучредитель ВОО "Рыцарский Крест".

"Груз и автомобили, к сожалению, уничтожены. Руководитель группы находится в безопасном месте и получает медицинскую помощь, другие члены команды находятся в медицинских учреждениях области", – подчеркнула Туник-Фриз.

Волонтеры везли в Чернигов обмундирование, дорогостоящую технику и медикаменты.

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