Оце робота артилерії! ЗСУ знищили "Урал" з боєкомплектом та бліндаж окупантів (відео)

ЗСУ знищили техніку ворога / Колаж "Сьогодні"

Українські військові із 79 окремої десантно-штурмової бригади показали, як знищили машину з боєкомплектом та бліндаж окупантів. По російській техніці відпрацювали артилеристи підрозділу.

Про це повідомляє Генеральний Штаб ЗСУ.

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На відео видно, що ворог намагався сховатись під кроною дерев, проте українські військові зуміли знищити техніку РФ.

Білоруська техніка біля кордонів України

Вранці 4 травня помітили білоруську військову техніку, яка рухалася з Мінська у бік українського та литовського кордонів

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У колоні рухалося близько 25-30 одиниць техніки. Серед іншого помічені пускові установки 5П85 та радіолокатор підсвічування та наведення (РПН) 5Н63 з пунктом бойового управління.

Військова техніка була помічена за 50 км від українського кордону.

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