Вот это работа артиллерии! ВСУ уничтожили "Урал" с боекомплектом и блиндаж оккупантов (видео)

ВСУ уничтожили технику врага / Коллаж "Сегодня"

Украинские военные из 79 отдельной десантно-штурмовой бригады показали, как уничтожили машину с боекомплектом и блиндаж оккупантов. По российской технике отработали артиллеристы подразделения.

Об этом сообщает Генеральный Штаб ВСУ.

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На видео видно, что враг пытался спрятаться под покровом деревьев, однако украинские военные сумели уничтожить технику РФ.

Белорусская техника возле границ Украины

Утром 4 мая заметили белорусскую военную технику, которая двигалась из Минска в сторону украинской и литовской границ.

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В колонне двигалось около 25-30 единиц техники. Среди прочего замечены пусковые установки 5П85 и радиолокатор подсвета и наведения (РПН) 5Н63 с пунктом боевого управления.

Военная техника была замечена в 50 км от украинской границы.

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