Військові РФ знищують свою техніку, щоб показати командирам "успіх спецоперації"

Військові РФ стріляють по своїй техніці / Фото: Колаж: Сьогодні

Російські військові знищують власну військову техніку та видають її за "підбиту українську" для того, щоб створити видимість успішних бойових дій в Україні. Фото розбитої техніки солдати надсилають своїм командирам для звітності.

Розмову окупантів перехопила СБУ.

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На записі чути, як російський командир ставить підлеглим завдання: зробити фото та відео зі "знищеними мінометами".

"Я вже про це (знищення техніки. – Ред.) усім доповів. Тепер чекають фотографій, гармат, мінометів, кулеметів, крові, бинтів і всієї х*йні... Давайте швидше!" – невдоволено каже командир.

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У СБУ наголосили, що окупанти користуються подібністю нашої техніки, але навіть у спокійних умовах російські військові не можуть знищити власну гаубицю ні з гранатомета, ні з вибухівкою.

Окупанти розстріляли свої позиції з міномета

27 березня російські окупанти пошкодили 11 будинків у Луганській області, а у Попасній з міномета розстріляли свої позиції.

"У деяких районах цих міст тривають вуличні бої. В Попасній, за підтримки артилерії ворог намагався здійснити штурм, однак зазнав втрат. Мінометним вогнем обстріляв власні позиції", – написав голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.