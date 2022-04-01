Военные РФ уничтожают свою технику, чтобы показать командирам "успехи спецоперации"

Военные РФ стреляют по своей технике / Фото: Коллаж: Сегодня

Российские военные уничтожают собственную военную технику и выдают ее за "подбитую украинскую" для того, чтобы создать видимость успешных боевых действий в Украине. Фото разбитой техники солдаты отправляют своим командирам для отчетности.

Разговор оккупантов перехватила СБУ.

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На записи слышно, как российский командир ставит подчиненной задачу: сделать фото и видео с "уничтоженными минометами".

"Я уже об этом (уничтожении техники, – Ред.) всем доложил. Теперь ждут фотографий, пушек, минометов, пулеметов, кровище, бинтов и всей х*йны... Давайте побыстрее!" – недовольно говорит командир.

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В СБУ подчеркнули, что оккупанты пользуются сходством нашей техники, но даже в спокойных условиях российские военные не могут уничтожить собственную гаубицу ни из гранатомета, ни взрывчаткой.

Оккупанты расстреляли свои позиции из миномета

27 марта российские оккупанты повредили 11 домов в Луганской области, а в Попасной из миномета расстреляли свои позиции.

"В некоторых районах этих городов продолжаются уличные бои. В Попасной при поддержке артиллерии враг пытался совершить штурм, однако понес потери. Минометным огнем обстрелял свои позиции", - написал глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.