Військові РФ залишили острів Зміїний – Гончаренко

Військові РФ покинули острів Зміїний. / Фото: Колаж: Сьогодні

Російські окупаційні війська залишили острів Зміїний у Чорному морі. Офіційної інформації поки що немає, дані уточнюються.

Про це повідомив нардеп Олексій Гончаренко у Telegram.

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"Орки покинули острів Зміїний. (інформацію уточнюю)", – написав він.

Крім того, Telegram-канал "Одеса INFO" з посиланням на джерела публікує фото острова і повідомляє, що окупанти пішли зі Зміїного, підірвавши залишки техніки.

"Наші джерела повідомляють, що так сьогодні виглядає острів Зміїний. І це горить зовсім не трава. Є інформація, що від острова відійшли 3 малорозмірні судна. Острів порожній. Орки підірвали залишки техніки і на Рапторах поїхали на захід. , – йдеться у повідомленні.

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Острів Зміїний вранці 30 червня. Фото: Одеса INFO

Зазначимо, що в ОК "Південь" поки що офіційно підтвердили тільки знищення "Панцир С1", і далі проводять розвідку.

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Останні офіційні дані про Зміїного

Вранці 30 червня повідомлялося, що українські військові вразили ракетно-гарматний комплекс "Панцир С1" на Зміїному острові в Чорному морі. До того ж для окупантів значно ускладнилося постачання озброєння на острів.

Представник Одеської військової адміністрації Сергій Братчук запевнив, що кожна ворожа вертолітна "птах" або корабель, які йдуть на острів, знищуватимуться.

"Дух Змієбаївки продовжує смажити ворога. До списку ураженого озброєння росіян додався ще один зенітний ракетно-гарматний комплекс "Панцир С1". Постачання озброєння на Зміїному для ворога стало дуже проблематичним", – написав Братчук.

Представник Одеської військової адміністрації додав, що операція ЗСУ триває. Однак і режим інформаційної "тиші" продовжується.

Раніше ми писали, що з'явився супутниковий знімок із наслідками удару по позиціям загарбників на Зміїному.

Нагадаємо, військовий експерт Олег Жданов пояснив, чому окупанти так старанно тримаються за Зміїний.