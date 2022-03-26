Військові РФ обстріляли електричку "Шепетівка-Київ", є поранений

Електричка потрапила під обстріл росіян / Фото: Колаж: Сьогодні

Російські військові обстріляли електричку "Шепетівка – Київ" на Київщині. Одна людина постраждала.

Про це повідомив голова правління акціонерного товариства "Укрзалізниця" Олександр Камишін у своєму Telegram-каналі.

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"Київщина. Станція Тарасівка. Під обстріл попала електричка Шепетівка-Київ. За оперативною інформацією є один постраждалий, травмований розбитим віконним склом", – написав він.

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Під Васильковом окупанти обстріляли евакуаційний потяг

Під Васильковом Київської області евакуаційний потяг 43 Київ — Івано-Франківськ потрапив під обстріл. В результаті у трьох вагонах вибило вікна. Про це повідомив голова "Укрзалізниці" Олександр Камишін.

За оперативними даними, постраждалих немає. Ні серед поїзної бригади, ні серед пасажирів.

"Начальник потягу та вся поїздна бригада діяли чітко. Ворог вкотре прицільно обстрілює залізничну інфраструктуру. Цього разу під обстріл потрапив евакуаційний поїзд з людьми. Це найсвятіше, що у нас зараз є. Я знову прошу весь цивілізований світ – допоможіть нам, закрийте небо. Свою роботу на землі ми зробимо" , – написав Камишін.

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