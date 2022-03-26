Военные РФ обстреляли электричку "Шепетовка-Киев", есть раненый

Электричка попала под обстрел россиян / Фото: Коллаж: Сегодня

Российские военные обстреляли электричку "Шепетовка – Киев" в Киевской области. Один человек пострадал.

Об этом сообщил председатель правления акционерного общества "Укрзализныця" Александр Камышин в своем Telegram-канале.

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"Киевщина. Станция "Тарасовка". Под обстрел попала электричка "Шепетовка – Киев". По оперативной информации имеется один пострадавший, травмированный разбитым оконным стеклом", – написал он.

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Под Васильковом оккупанты обстреляли эвакуационный поезд

Под Васильковом Киевской области эвакуационный поезд 43 Киев — Ивано-Франковск попал под обстрел. В результате в трех вагонах выбило окна. Об этом сообщил глава "Укрзализныци" Александр Камышин.

По оперативным данным, пострадавших нет. Ни среди поездной бригады, ни среди пассажиров.

"Начальник поезда и вся поездная бригада действовали четко. Враг еще раз прицельно обстреливает железнодорожную инфраструктуру. В этот раз под обстрел попал эвакуационный поезд с людьми. Это самое святое, что у нас сейчас есть. Я снова прошу весь цивилизованный мир – помогите нам, закройте небо. Свою работу на земле мы проделаем", – написал Камышин.

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