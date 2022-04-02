У внутрішніх зведеннях Міноборони Росії йдеться про 23 тисячі загиблих солдатів в Україні

Щодня російські окупанти втрачають в Україні свої життя та техніку / Колаж "Сьогодні"

У Росії знають про реальні втрати своєї армії у боях в Україні і вони вищі за ті, що на даний момент підрахував Генеральний штаб ЗСУ.

Нові цифри оприлюднив колишній міністр МВС Арсен Аваков на своїй сторінці у Фейсбуці.

Реклама

Що відомо

"Витримка зі щотижневого внутрішнього зведення в РФ на ранок 2 квітня:

Безповоротні військово-оперативні втрати живої сили особового складу

ЗС РФ-17549 осіб.

ПВК – 5 366 осіб.

Сумарні втрати живої сили особового складу ЗС РФ та російських ПВК (приватних військових компаній) – 22 915 осіб", – написав Аваков.

Реклама

Нагадаємо, що Генштаб ЗСУ на ранок 2 квітня повідомив про втрати агресора у кількості 17 800 осіб.

Інші дані

Українські військові постійно попереджають російських солдатів, що нічого, крім смерті чи каліцтв, вони не отримають у цій війні. Наприклад, про це попередили командири легендарного полку "Азов", який ось уже місяць чинить опір російським окупантам всередині заблокованого Маріуполя.

Наприкінці березня радник Офісу президента Олексій Арестович під час традиційного брифінгу розповів, як славні українські воїни знищили під Харковом батальйонну групу 200 окремої мотострілецької бригади Збройних сил Росії. У групі з 648 військових вижили лише троє.

Реклама

Кореспондент Voice of America Джефф Селдін повідомив, що за даними НАТО, загальні втрати у росіян, включаючи полонених, зниклих безвісти та поранених, становлять 30 – 40 тисяч жителів.