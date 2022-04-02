Во внутренних сводках Минобороны России сказано о 23 тысячах погибших солдат в Украине

Ежедневно российские оккупанты теряют в Украине свои жизни и технику / Коллаж "Сегодня"

В России знают о реальных потерях своей армии в боях в Украине и они выше тех, что на данным момент подсчитал Генеральный штаб ВСУ.

Новые цифры обнародовал бывший министр МВД Арсен Аваков на своей странице в Фейсбуке.

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Что известно

"Выдержка из еженедельной внутренней сводки в РФ на утро 2 апреля:

Безвозвратные военно-оперативные потери живой силы личного состава

ВС РФ- 17 549 человек.

ЧВК – 5 366 человек.

Суммарные потери живой силы личного состава ВС РФ и российских ЧВК (частных военных компаний) – 22 915 человек", – написал Аваков.

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Напомним, что Генштаб ВСУ на утро 2 апреля сообщил о потерях агрессора в количестве 17 800 человек.

Другие данные

Украинские военные постоянно предупреждают российских солдат, что ничего, кроме смерти или увечий они не получат в этой войне. Например, об этом предупредили командиры легендарного полка "Азов", который вот уже месяц ведет сопротивление российским оккупантам внутри заблокированного Мариуполя.

В конце марта советник Офиса президента Алексей Арестович во время традиционного брифинга рассказал, как славные украинские войны уничтожили под Харьковом батальонную группу 200-й отдельной мотострелковой бригады Вооруженных сил России. В группе из 648 военных выжили всего трое.

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Корреспондент Voice of America Джефф Селдин сообщил, что по данным НАТО, общие потери у россиян, включая плененных, пропавших без вести и раненых, составляют 30 – 40 тысяч человек.