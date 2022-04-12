"Вірни до кінця": морпіхи у Маріуполі не здали позиції та звернулися до українців (відео)

Військові не залишили свої позиції / Колаж "Сьогодні"

Морські піхотинці з 36-ї бригади, які захищають Маріупольвід російських військових записали відеозвернення. У ньому військові запевняють, що вони не залишили своїх позицій.

Про це повідомляє militaryland.

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Українські військові кажуть, що вони залишаються вірними Україні, попросили пам'ятати про ціну опору та відстояти перемогу.

"З вірою у перемогу. Ми вірні завжди, вірні до кінця", – кажуть військові на відео.

Окупанти скинули на Маріуполь отруйну речовину

Російські окупанти скинули з безпілотника на Маріуполь отруйну речовину невідомого походження, повідомив окремий загін спеціального призначення "Азов"

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У постраждалих спостерігається дихальна недостатність, вестибуло-атактичний синдром.

Згодом в "Азові" уточнили, що російські військові застосували бойову отруйну речовину "зарін".

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