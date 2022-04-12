"Верны до конца": морпехи в Мариуполе не сдали позиции и обратились к украинцам (видео)

Военные не оставили свои позиции / Коллаж "Сегодня"

Морские пехотинцы из 36-й бригады, которые защищают Мариуполь от российских военных, записали видеообращение. В нем военные заверяют, что они не оставили своих позиций.

Об этом сообщает militaryland.

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Украинские военные говорят, что они остаются верными Украине, попросили помнить о цене сопротивления и отстоять победу.

"С верой в победу. Мы верны всегда, верны до конца", – говорят военные на видео.

Оккупанты сбросили на Мариуполь отравляющее вещество

Российские оккупанты сбросили с беспилотника на Мариуполь отравляющее вещество неизвестного происхождения, сообщил отдельный отряд специального назначения "Азов".

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У пострадавших наблюдается дыхательная недостаточность, вестибуло-атактический синдром.

Впоследствии в "Азове" уточнили, что российские военные применили боевое отравляющее вещество "зарин".

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