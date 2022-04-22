У Запорізькій області снаряд окупантів потрапив у відділення поліції

У відділенні поліції вибухнув снаряд РФ. Фото: колаж "Сьогодні"

22 квітня в місті Оріхів Запорізької області вибухнув російський снаряд. Це сталося на подвір'ї адміністративної будівлі відділення поліції.

Про це повідомив представник командування сил оборони Запорізького краю, полковник Руслан Ткачук.

Реклама

Деталі

Як стало відомо, під час артобстрілу окупантами у дворі адміністративної будівлі відділення поліції Оріхова вибухнув снаряд.

Внаслідок вибуху біля будівлі у 9 кабінетах було пошкоджено вікна. На щастя, постраждалих поліцейських немає.

Зазначається, що біля відділення поліції розташовано навчально-виховний комплекс №2.

Реклама

У Запорізькій області троє підлітків підірвалися на снаряді – ОДА

У селі Обільне Мелітопольського району Запорізької області троє підлітків знайшли небезпечний предмет (ймовірно, міна або вибухонебезпечний боєприпас) і гралися з ним, допоки він не здетонував. Наразі діти госпіталізовані до Мелітопольської лікарні. Про це повідомляє пресслужба Запорізької обласної державної адміністрації.

"Діти 2007, 2008, 2009 років були госпіталізовані до Мелітопольської лікарні. Дитина 2008 року перебуває у реанімації. Такі залишки війни загрожують безпеці дітей та призводять до травм, каліцтв та втрати життя", – йдеться у повідомленні.

Реклама

В Запорізькій ОДА нагадали, що ворог використовує заміновані предмети, а також може скидати протипіхотні міни-"метелики". Ще однією небезпекою є снаряди, які не розірвались. Про це потрібно розповідати дітям.

Снаряди можуть мати вигляд іграшки, мобільного телефону, кулькової ручки. Начиненими вибухівкою можуть виявитися будь-які предмети. Протипіхотні міни-"метелики" мають незвичну форму, а їхній корпус, виготовлений з пластику, може бути різного кольору.

"Шановні батьки та опікуни! Поясніть дитині, що небезпечною може бути будь-яка знахідка. Як би не було цікаво, її не можна підбирати, адже шкода для здоров’я і навіть життя дуже серйозна", – йдеться у повідомленні.

Раніше ми писали: